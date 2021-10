Gladson Cameli prestigia posse da nova diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Acre

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, participou da solenidade de posse dos novos membros da diretoria da Associação dos Procuradores do Estado do Acre (Apeac) para o biênio 2022-2023. O evento foi realizado na sede da Procuradoria Geral do Estado na noite desta quarta-feira, 27.

O chefe do Executivo fez questão de estar presente e aproveitou o momento para agradecer aos membro da PGE pelo compromisso com o governo e a população durante todo o período da pandemia de Covid-19. “Naquele momento em que o mundo virou de cabeça para baixo, quando não tinha país rico ou país pobre, quando não tinha o que postergar vocês estavam lá. Em nenhum minuto abaixaram a cabeça”, destacou.

Cameli lembrou que a instituição se fez presente na situação em que o Estado mais precisou. “Eu não me conformava em ficar sentado esperando que caísse do céu. Fui em busca, arrisquei a minha intuição e vocês estavam do lado”, disse.

Gladson desejou sorte ao novo presidente da Apeac, Andrey Hollanda, e aproveitou para pedir a união da instituição, destacando que uma instituição forte é aquela que se defende e permanece unida. “Eu tenho orgulho da minha PGE. Necessito de uma Procuradoria forte e unida. Contem comigo”, afirmou.

Casa nova

Ainda em seu discurso, o governador anunciou a recuperação do prédio sede da PGE em resposta a solicitação feita pelos servidores da instituição. “Eu não quero uma PGE onde vocês se sintam pequenos. Vocês são grandes. Eu estou anunciando a recuperação do prédio. Eu não vi o projeto, mas quando tocamos no assunto de recuperá-lo, eu disse: eu não quero coisa pequena”, ressaltou.

Novos desafios

Passando a gestão para o novo presidente, o procurador do Luciano Fleming Leitão afirmou se sentir honrado em ter exercido a função e destacou as ações desenvolvidas ao longo do período em que esteve à frente da Apeac. “Buscamos sempre integrar os associados e, em razão da pandemia, tivemos destacada atuação nas ações sociais. Fizemos valer nossas prerrogativas. Tudo isso mantendo e ampliando a prestação de serviços. Agradeço cada um dos membros da nossa diretoria que sempre contribuíram e demonstraram que somos essenciais”, disse.

Empossado, o presidente Andrey Holanda destacou os desafio encontrados ao longo da pandemia. “Somos seres sociais, Nós perdemos a presença física, nos adaptamos. Todos nós sofremos muito com a questão da não presença e percebemos que essa falta nos causou muitos danos”, disse.

Hollanda afirmou que sua gestão focará na comunicação e na união. “Só essa união faz com que a advocacia pública resista aos ataques daqueles que desconhecem o regime desta que é a melhor amiga das instituições públicas e dos governantes. O melhor amigo fala aquilo que ele entende que é o melhor, orienta sobre as consequências e dá sempre o melhor caminho”, afirmou.

“Agradeço a parceria que nós tivemos ao longo desse período em que esteve à frente da Apeac, você honrou e nos representou”, disse o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, ao agora ex-presidente Luciano Fleming.

Ao governador, ele falou sobre a necessidade e a importância dos investimentos destinados à Procuradoria Geral, destacando que a dedicação dos profissionais os levam a trabalhar cerca de 10 horas por dia. “Nós vestimos a camisa do estado do Acre”, frisou.

Dirigindo-se ao novo presidente, Andrey Hollanda, Setti lembrou que os desafios são grandes, mas que o procurador completará aquilo que já começou em outro período em que atuou na Apeac. “Você está trazendo de volta o seu entusiasmo, a força de viver e o calor humano para dentro da instituição”, destacou.

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, destacou que desde o início da gestão buscou estar mais próximo da PGE e que os procuradores sempre têm ajudado a Casa do Povo. Ele também aproveitou o momento para se colocar à disposição da categoria e da associação.

Também participaram da solenidade o procurador-geral do município de Rio Branco, Joseney Cordeiro da Costa, o secretário da Casa Civil, Flávio Pereira da Silva, e a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, Claudia Sabino.

Nova diretoria

A nova diretoria da Apeac apresenta a seguinte configuração:

Andrey Cezar Windscheid Cruzeiro de Hollanda – presidente

Janete Melo d’Albuquerque Lima – vice-presidente

Luciano Fleming Leitão – secretário-geral

Alberto Tapeocy Nogueira – tesoureiro

Maurinete de Oliveira Abomorad – diretora de procuradores jubilados

Daniela Marques Correia de Carvalho – diretora de ventos sociais, assistenciais e culturais

Francisco Armando de Figueirêdo Melo – diretor de prerrogativas e assuntos jurídicos

Rafael Pinheiro Alves – diretor de assuntos legislativos

Paulo Jorge Silva Santos – diretor de atividades desportivas

Thiago Torres Almeida – diretor de relações públicas e divulgação

Thomaz Carneiro Drumond – diretor de convênios

Érico Maurício Peres Barboza – 1º suplente

Fábio Marcon Leonetti – 2º suplente