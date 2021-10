João Guilherme, filho de Leonardo, briga com Carlinhos Maia e explode: “Falando bosta”

A princípio, o ator explicou que chegou a ofender o famoso publicamente por não compactuar com suas palavras. “Uma vez eu troquei farpas com o Carlinhos Maia, ele tava falando bosta. Eu achei que ele tava falando bosta, né… cada um é cada um. Eu comentei carinha de enjoado”, iniciou ele.

“Depois de um tempo a gente se encontrou em uma premiação e ele teve que dar o prêmio pra mim, mas não quis falar o meu nome. Ele pegou o papel, disse que não conseguia ler o nome e deu para o outro apresentador”, continuou João Guilherme.

Além disso, o herdeiro de Leonardo também explicou como lida com críticas nas redes sociais. “Eu lido muito bem, na verdade. Só ligo para as críticas que são construtivas. Eu me importo quando a pessoa fala as coisas com embasamento, sabe? Quando é apenas a opinião da pessoa ou o que ela acha… existem pessoas que só fazem isso da vida: críticas”, explicou o ator.

João Guilherme expõe briga com Thomas Costa

Por fim, João Guilherme também deu detalhes sobre a briga que teve com Thomas Costa nas redes sociais. Para quem não sabe, ambos já namoraram com Larissa Manoela, mas não possuem uma boa relação e deixaram o fato evidente para seus seguidores. Na ocasião, o ex-participante do ‘Ilha Record’ debochou do ator ao lhe ver com mais uma de suas ex-namoradas.