Mulher com adesivo gospel no carro recebe bilhete em estacionamento: “Jesus não estacionaria tão mal assim”

Uma motorista compartilhou em uma rede social que encontrou um bilhete agressivo em seu carro após deixá-lo em um estacionamento. Na internet, no entanto, o bilhete viralizou e muitos usuários estão achando a situação muito engraçada.

Isso porque, no carro da mulher, havia um adesivo escrito “Jesus disciple”, ou seja “Discípulo de Jesus”. No entanto, a pessoa que deixou o bilhete não concordou com o aspecto “divino” do veículo, e reclamou do modo como o carro estava estacionado.

“Tenho quase certeza de que Jesus não teria estacionado tão mal assim”, dizia o bilhete.

A imagem foi compartilhada com a legenda: “Eu não deveria rir, mas vou…”. Embora o bilhete pudesse ser uma piada, muitas pessoas se divertiram e não se contiveram em seus comentários. “Jesus seria muito ruim para estacionar, nunca tendo visto um carro antes”, afirmou um.