No Dia do Professor, profissionais do AC recebem auxílio para comprar notebook e custear internet

Nesta sexta-feira (15), quase 5 mil professores do estado do Acre amanheceram com quase R$ 5 mil na conta. Isto deve-se ao programa de Inovação Educação Conectada, que prevê um repasse aos docentes para que eles possam comprar um notebook e custear serviços de internet em prol de serem usados no âmbito educacional.

No mês de setembro, inclusive, o governo publicou um decreto que regulamenta o programa. O prazo para que os professores pudessem realizar a solicitação fechou no dia 06 de outubro.

LEIA: No Acre, Gladson Cameli sanciona lei que destina a educadores até R$6,3 mil para aquisição de equipamentos

Para cada professor, o valor previsto é de R$ 4,5 mil para a compra de um notebook, mais R$300 referentes a três parcelas de internet, distribuídos para 4.910 professores. O valor total dos recursos, por sua vez, é de R$ 23.544.000,00. Mesmo com a volta gradual das aulas, a realidade das classes virtuais ainda é uma constante.

Segundo a secretária de educação Socorro Neri à Agência de Notícias do Acre, a iniciativa visa trazer aos professores “um suporte imprescindível no processo de reinvenção da escola imposto pela pandemia da Covid-19”.

Para os profissionais que ainda não fizeram a solicitação, é necessário acessar o endereço auxilio.see.ac.gov.br e utilizar o mesmo login e senha do contracheque. As novas solicitações, que se encerrarão no dia 30 de novembro, serão inclusas em um segundo lote de pagamento.