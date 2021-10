Novo Bolsa Família com o valor fixado de R$ 600 reais; confira

O Governo Federal deverá anunciar a qualquer momento o valor mínimo de R$ 400 para o novo Bolsa Família. O aumento passaria a valer a partir do próximo mês de novembro e é maior do que o que vinha se especulando nos últimos dias. No entanto, as Centrais Sindicais acreditam que esse patamar ainda está baixo.

Várias dessas organizações trabalhistas assinaram uma espécie de carta conjunta para pedir por um aumento para a casa dos R$ 600. O documento pede para o Governo taxar grandes fortunas e a partir daí conseguir pagar esse novo valor. Eles também pedem, entre outras coisas, que o patamar para mães chefes de família seja dobrado e alcance os R$ 1,2 mi.

