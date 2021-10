PL mantém conversas com Lula mesmo tendo cargos no governo Bolsonaro

O diálogo tem se dado por meio de aliados do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que, por ora, resiste a conversar diretamente com o petista em razão de o PL ter cargos no atual governo.

Um desses aliados de Valdemar foi o ex-senador Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP). Ex-ministro dos Transportes do governo Dilma, Rodrigues se reuniu com Lula na semana passada, em São Paulo.

Segundo apurou a coluna, na conversa, o ex-presidente reiterou o pedido para ter o PL em seu arco de alianças. Também pediu que Rodrigues tentasse convencer Valdemar a se reunir com Lula.

Lula e Valdemar próximos

Desde o último domingo (3/10), Valdemar e Lula estão a poucos metros de distância um do outro. Ambos estão hospedados no mesmo hotel em Brasília, onde o ex-presidente deve ficar até sexta-feira (8/10).

Interlocutores do presidente nacional do PL disseram à coluna, porém, que até a noite dessa quarta-feira (6/10) o dirigente partidário não havia se reunido com Lula na capital federal.

Embora tenha a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF), o partido não tem consenso sobre o apoio a Bolsonaro nas eleições do próximo ano.

O sonho de Lula é disputar o Palácio do Planalto em 2022 tendo como candidato a vice-presidente o empresário Josué Alencar. Ele é filho do ex-vice-presidente José Alencar, que foi filiado ao PL.