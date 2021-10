Sobe para 6 os mortos em naufrágio após tempestade em Mato Grosso do Sul

Quatro corpos foram encontrados hoje pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá (MS), a 415 km de Campo Grande, após o naufrágio de um barco-hotel no rio Paraguai na tarde de ontem (15). Dois passageiros já haviam sido encontrados sem vida após o acidente. No total, seis corpos foram localizados e uma pessoa segue desaparecida.

