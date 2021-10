“Tive muitos namoros com gays”, revela Susana Vieira

Quando o assunto é com Susana Vieira, já podemos esperar uma conversa franca e sem nenhum tipo de tabu. Durante participação no “Encontro” na manhã desta quinta-feira (14), a atriz soltou o verbo sobre a vida pessoal, retorno aos palcos e como vem enfrentando a pandemia do Coronavírus.

Aos 79 anos, ela dividiu seu segredo para manter a energia sempre em alta. “Eu tive a benção de ter uma genética boa e não abusar de nada que fosse químico. Deixei a velhice chegar. Eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que o que eu fiz foi ginástica, comer bem, como de tudo, nunca fiz dieta nenhuma. Adora feijão com arroz, dobradinha, rabada”, conta. E mais: tem horror de gente que só reclama. “Não sou uma pessoa negativa”.