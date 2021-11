Amigos organizam torneio para ajudar ex-goleiro de times no AC que está com tumor na cabeça

Conhecido por ter defendido o gol dos times Andirá, Adesg e também pelo time do Ipiranga, de Porto Velho, além de ser atleta de corrida no Acre e Amazonas, José Valdivino da Rocha, mais conhecido no futebol como Neném Capivara, após grandes contribuições ao esporte acreano, precisa agora da ajuda da população após ter descoberto, há cerca de 6 meses, um tumor na cabeça que o pegou de surpresa.

Quando descobriu a doença, Neném Capivara estava atuando no futebol sênior do Rio Branco e além deste problema, ele enfrenta ainda sequelas de problemas que teve em uma cirurgia da vesícula.

Para ajudar Valdivino, que atualmente mora no município de Senador Guiomard, amigos e familiares organizaram um torneio de futebol no próximo domingo (28) com o intuito de arrecadar recursos para uma nova cirurgia. O evento ocorre a partir das 9h da manhã, na Associação da Pelada do 12, localizada na Estrada de Boca do Acre, logo após a penitenciaria.

O produtor Tampinha Bittar, que está organizando o evento, destacou a importância da ajuda para o ex-goleiro: “Foi uma doença que o pegou de surpresa, um homem sadio e que de repente aconteceu isso e agora ele precisa muito da ajuda da população do Acre”, disse.

Além do torneio de futebol masculino e feminino, haverão bingos, leilões e torneio de sinuca e grandes atrações musicais como Magrão da Viola, diretamente do Paraná, a dupla Bob Ney e Bob Nilton, Jerson Reis, Genilso Reis, Robdon e Ramalho, Marquinho Delano e Jhon Rebis.

Confira a premiação dos torneios e do bingo:

Torneio de futebol: 1° lugar – uma novilha

2° lugar – um carneiro

Inscrição – R$ 150,00

Bingo de uma bicicleta: 1 cartela é R$ 10,00 2 cartelas por R$ 15,00

Torneio de sinuca 1° lugar – um leitão

Inscrição – R$ 70,00

Apoio: Aleci Som das Multidões; Presidente da Câmara de Senador Guiomard vereador Magildo Lima; Paulinho Beirute e Silvana