Aprenda a fazer chá de casca de laranja, que emagrece e evita doenças

A casca da laranja é uma rica fonte de nutrientes para o organismo humano, com maior concentração de vitamina C, vitamina A, potássio, flavonoides e antioxidantes do que a polpa da própria fruta. Assim, o chá de casca de laranja se torna um poderoso remédio caseiro para o fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças.

Os flavonoides, como a hesperidina e a nobiletina, ajudam na prevenção de problemas como pressão alta, diabetes, gripe e câncer. O potássio, por sua vez, é um mineral com propriedades diuréticas, elimina o excesso de líquido corporal e desinchando a barriga, contribuindo com o emagrecimento.

O chá pode ser preparado com a casca da laranja fresca ou desidratada, e pode ser consumido puro ou com ingredientes como a canela, o gengibre e o mel.

Aprenda duas receitas de chá de casca de laranja

Chá de casca de laranja

Ingredientes:

1 colher de sopa de cascas de laranja fresca ou desidratada (sem a parte branca);

200 ml de água.

Modo de preparo:

Ao usar a casca fresca, deve-se lavar bem a laranja antes de descascar. Ferva a água em uma chaleira ou panela. Desligue o fogo, espera a água amornar um pouco e adicione as cascas.

Deixe em repouso por cinco a 10 minutos e beba em seguida, sem adicionar açúcar ou adoçante.

Chá de casca de laranja com canela

Ingredientes:

1 colher de sopa de cascas de laranja fresca ou desidratada (sem a parte branca);

200 ml de água;

1 pedaço pequeno de canela em pau.

Modo de preparo:

Se preferir usar a casca fresca, é importante lavar bem a laranja antes de descascar. Ferva a água em uma panela, apague o fogo, deixe a água amornar um pouco e acrescente a canela em pau e as cascas de laranja.

Tampe e deixe em repouso por cinco a 10 minutos. Retire a canela e as cascas de laranja antes de beber. Evite acrescentar açúcar ou adoçante.

Para se obter os benefícios desse chá, é recomendado manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente.

Cuidados com o consumo do chá

Algumas laranjas podem conter agrotóxicos, substância que pode causar sintomas dor de cabeça, vômitos ou problemas mais graves, como alteração hormonal e câncer. Por isso, sempre que possível, deve-se priorizar as frutas orgânicas ou agroecológicas.

Além disso, é importante evitar a exposição solar até seis horas após manusear as cascas de laranja durante o preparo do chá, pois a casca contém compostos fotossensíveis que podem causar queimadura na pele. (Com informações do portal Tua Saúde)