Armas e objetos de fazendeiros mortos em chacina são recuperados em área de conflito agrário em RO

Os itens foram encontrados em uma área de conflito agrário de Chupinguaia, no sul do estado, após os policiais irem ao local investigar um homicídio que aconteceu na ultima terça-feira (16), quando um homem matou a tiros o próprio genro.

Por causa desse assassinato, os agentes se deslocaram até a área de conflito e prenderam diversas pessoas por porte ilegal de arma de fogo. Foi nessa alção que eles acabaram encontrando os objetos de Sônia e as armas de Heladio, conhecido Nego Zenn.

De acordo com a polícia, várias pessoas foram ouvidas e os familiares de Nego Zenn e Sônia Biavatti reconheceram os objetos.

A caminhonete do casal fazendeiro, que também foi levada no dia do chacina, ainda não foi encontrada.

Chacina completou um mês

A chacina que chocou o estado de Rondônia aconteceu no dia 13 de outubro e, um mês depois, nenhum suspeito do crime foi preso.

Segundo a polícia, no dia do crime, a fazenda de Heladio e Sônia foi cercada por vários bandidos armados e nenhuma das vítimas viu eles se aproximando.