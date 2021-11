Bebê que tomou remédio mais caro do mundo tem reabilitação longa pela frente, e mãe sonha: ‘ver ele jogar bola’

“Eu não consigo explicar, a gente fica bem feliz. Fizemos tudo o que podíamos fazer pelo nosso filho. O meu sonho é ver ele correndo e chutando uma bola, e em breve isso vai acontecer. Quero ver ele jogar bola. Até o pai dele, que não gosta de futebol, tem este sonho de ver o Bernardo chutando bola”, disse a enfermeira e mãe de Bernardo, Camila Mariela Cattanio, de 37 anos.

Bernardo foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME) logo após o nascimento. O pequeno protagonizou a luta pela medicação chamada “Zolgensma”, conhecida como a mais cara do mundo, e que faz com que o corpinho do pequeno produza a proteína que a atrofia impede.