Como usar Bitcoins e outras criptomoedas em plataformas de apostas?

O avanço do Bitcoin e sua popularidade é claro, com seu valor ultrapassando os 300 mil reais por uma unidade apenas. E algumas indústrias começam a abrir espaço para sua aceitação como moeda corrente, sendo os sites de apostas esportivas e cassinos online um exemplo disso.

Entretanto é normal se perguntar como isso funciona, afinal não são todos que conseguem entender as particularidades das moedas virtuais, especialmente para quem não é nativo digital (pessoas que nasceram e cresceram com computadores e smartphones).

Empresas como o Sportsbet.io estão tomando a dianteira nesse sentido, oferecendo tutoriais, terminais integrados às suas plataformas e a possibilidade de usar não só Bitcoin mas também outras criptomoedas. Abaixo explicaremos como tudo isso funciona.

Um pagamento como qualquer outro

Quem optar por fazer um depósito por criptomoedas em um site como o Sportsbet.io por exemplo, irá ficar surpreso em como o processo parece igual ao pagamento com cartão em um e-commerce qualquer, ou o pagamento usando uma carteira digital como o PayPal.

Ao escolher esse método, um terminal (uma nova página) irá abrir, pedindo informações como o valor, informando qual é a cotação do momento – por exemplo, um depósito de 100 reais será uma fração de um bitcoin – e seu email. Será preciso informar também onde está sua carteira de criptomoedas para fazer a transação.

Nesse sentido, a comparação com o PayPal faz bastante sentido, já que também é baseado em uma conta de e-mail e o dinheiro não é físico. A transação é feita de forma segura e rápida, com os fundos ficando disponíveis na hora.

Não à toa o PayPal é uma das empresas “tradicionais” no setor tecnológico que causou burburinho ao abrir suas portas para as criptomoedas.

Mais opções além do Bitcoin

Assim como com as moedas tradicionais, há várias opções – é possível usar e fazer compras com Real, Dólar, Euro, Pesos etc – as criptomoedas também são numerosas, desde outras de grande valor até as que não tem valor quase algum.

Por se tratar de um meio onde ainda há muita desconfiança e riscos, as empresas precisam ter uma gama de opções muito bem selecionada e elas estão fazendo isso, aumentando as opções aos poucos.

Hoje é comum que alguém que aceita Bitcoins também possibilite a compra com Ethereum. Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano e outras também costumam aparecer nas relações.

Isso dá alternativas para os entusiastas das criptomoedas, que podem ter várias moedas em suas carteiras e podem preferir usar uma ou outra dependendo de sua cotação. O processo de compra pouco muda.

Fan tokens ganham espaço no futebol

Se as casas de apostas estão se abrindo para as criptomoedas, os times de futebol fazem o mesmo, aproveitando esse momento de frenesi e as oportunidades claras que são apresentadas. Times do exterior como PSG e Juventus tem suas versões dos chamados fan tokens e os clubes brasileiros também pularam para dentro da ideia, com Atlético-MG, Flamengo, Corinthians e Santos sendo alguns dos times que estão testando as águas.

Com torcidas nas casas dos milhões, a popularidade dessas moedas ganha um boost muito rápido, algo que moedas que não são ligadas a instituições ou pessoas tão famosas batalham anos para conseguir. Como o uso, mercado e trocas é vital para o valor dessas moedas, já que as leis de oferta e mercado são aplicadas basicamente sem intermediários, ter a atenção de torcedores e essa exposição é muito importante.

Porém, como qualquer investimento ou ação que exige colocar dinheiro e tempo, é preciso tomar cuidado com muitas coisas, como a segurança de sua carteira de criptomoedas, a diversificação de seu portfólio (como é um ativo de risco, a porcentagem deve ser restrita) e sempre estar atualizado sobre como usar a tecnologia e o desenvolvimento dessas moedas.

Tomando todos esses cuidados, essa tecnologia sem dúvidas veio para ficar e pode trazer muitas oportunidades, inclusive relacionadas ao nosso futebol.