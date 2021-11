Concurso PRF: panorama completo da seleção; confira

Após a liminar de suspensão do concurso PRF ter sido derrubada, foi publicada a lista de convocação para o Curso de Formação Profissional, última etapa do certame.

Candidatos aprovados e convocados para o CFP deverão realizar a inscrição exclusivamente pela internet a partir das 12h do dia 21 de setembro até às 18h de 22 de setembro de 2021.

O CFP será realizado na UNIPRF – Campus I, localizado na Rodovia José Carlos Daux, SC 401, Km 19, Canasvieiras. Veja todos os detalhes aqui!

Primeiro colocado no concurso PRF

A nota do primeiro colocado no concurso PRF 2021 ficou em 101 pontos; já a nota do último colocado no concurso PRF 2021 ficou em 73 pontos.

Foram ofertadas 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior em qualquer área de formação. Veja a entrevista com o 1º colocado que estudou com o material do Direção Concursos:

A realização do certame ocorreu durante a pandemia de Covid-19 e, por isso, foi marcada por pedidos e ações judiciais que solicitavam o adiamento das provas objetivas.

Os candidatos aprovados no concurso PRF 2021 terão o salário inicial correspondente ao valor de R$ 9.899,88 para jornada de 40 horas semanais.

Concurso PRF 2021: resultado ordenado

Nos links a seguir, confira a lista de aprovados no concurso PRF 2021 por ordem de classificação.

Veja todos os detalhes da lista de aprovados aqui!

Concurso PRF: número de inscritos

Foram 304.330 inscritos para as 1.500 vagas disponíveis. Houve um aumento de 135% no número de candidatos em relação ao último concurso da PRF, realizado em 2018. Na época, a seleção para policiais contou com 129.152 inscritos.

Inscritos nas vagas para ampla concorrência do concurso PRF:

Inscritos: 304.330

Vagas: 1.125

1.125 Demanda por vaga: 270.52

Inscritos nas vagas para PCDs do concurso PRF

Inscritos: 1.382

Vagas: 75

75 Demanda por vaga: 18.43

Inscritos nas vagas para negros ou pardos do concurso PRF

Inscritos: 51.182

Vagas: 300

300 Demanda por vaga: 170.61

Concurso PRF: cronograma

As datas dos principais eventos do concurso PRF são as seguintes:

Realização das provas objetiva e discursiva: 9/5/2021

Período para o envio de documentos necessários à matrícula no Curso de Formação Policial (CFP): 15 a 21/6/2021

Período para o preenchimento da FIP: 15 a 21/6/2021

Realização do exame de aptidão física: 19 e 20/6/2021

Realização da avaliação psicológica: 27/6/2021

Período para envio da documentação para a avaliação de títulos: 22 e 23/7/2021

Realização da avaliação biopsicossocial: 8/8/2021

Realização da avaliação médica: 31/7 e 1º/8/2021

Matrícula – 1ª convocação: 15 e 16/9/2021

Matrícula – 2ª convocação: 21 e 22/9/2021

Apresentação na UniPRF para o curso de formação: 24/9/2021

Cronograma oficial concurso PRF

Salário PRF

Em 2017, os policiais da PRF receberam um reajuste de 37% em cima do soldo anterior. O acordo está sendo pago em parcelas até 2019.

Os vencimentos de um policial recém-aprovado na Terceira Classe, Padrão I, chegarão a R$ 10.357,88.

Veja abaixo a tabela do valor do subsídio da categoria:

Além dos salários oferecidos, o policial rodoviário conta com benefícios como:

adicional por tempo de serviço;

afastamento para casamento;

auxílio-transporte;

auxílio-alimentação;

assistência à saúde;

gratificação por desgaste físico e mental;

gratificação por atividade de risco;

gratificação por operações especiais;

auxílio-natalidade e pré-escolar;

licença prêmio por assiduidade

Requisitos PRF

De acordo com edital do Concurso PRF, os candidatos deverão comprovar alguns requisitos já no Curso de Formação Policial, como possuir CNH B ou superior válida (permissão ou habilitação definitiva) e sem quaisquer impedimentos.

Também não deve haver qualquer observação de necessidade de adaptação veicular e sem restrição de locais ou horários para dirigir.

Já para a posse, serão exigidos os seguintes requisitos, além do citado anteriormente:

Ser brasileiro ou português, desde que amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses;

Ter diploma em nível superior em qualquer área de formação;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

na data da posse; Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

O que faz um policial rodoviário federal

O policial rodoviário federal atua na área de segurança pública, sendo responsável pelo ostensivo patrulhamento nas principais estradas e vias federais, a fim de evitar crimes de trânsito e fiscalizar o tráfego nas rodovias.

É trabalho também do policial rodoviário federal, o controle e apreensão de cargas irregulares e/ou ilegais que tentam cruzar as fronteiras do país e policiar essas mesmas fronteiras a fim de evitar que tráficos e contrabandos cruzem essas fronteiras.

Prova objetiva do concurso PRF

A prova objetiva, que deverá ser aplicada no dia 9 de maio de 2021, será composta por 120 questões estruturada em três blocos, sendo:

1º bloco com 55 questões de:

Língua portuguesa;

RLM;

Informática;

Física;

Ética;

Geopolítica

Inglês ou espanhol.

2ª bloco com 30 questões sobre o novo Código de Trânsito Brasileiro (LEI Nº 14.071, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 )

3º bloco com 35 questões de:

Direito administrativo

Constitucional

Penal

Processual penal

Direitos humanos

Legislação especial.

Além das provas objetivas, os candidatos serão submetidos à prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, onde será exigido um texto de 30 linhas sob o tema a ser definido pela banca organizadora.

A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

Conteúdo Programático do concurso PRF

LÍNGUA PORTUGUESA

1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Aspectos gerais da redação oficial. 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.4 Adequação do formato do texto ao gênero.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

1 Modelagem de situações-problema por meio de equações do 1º e 2º graus e sistemas lineares. 2 Noção de função. 2.1 Análise gráfica. 2.2 Funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. 2.3 Aplicações. 3 Taxas de variação de grandezas. 3.1 Razão e proporção com aplicações. 3.2 Regra de três simples e composta. 4 Porcentagem. 5 Regularidades e padrões em sequências. 5.1 Sequências numéricas. 5.2 Progressão aritmética e progressão geométrica. 6 Noções básicas de contagem, probabilidade e estatística. 7 Descrição e análise de dados. 7.1 Leitura e interpretação de tabelas e gráficos apresentados em diferentes linguagens e representações. 7.2 Cálculo de médias e análise de desvios de conjuntos de dados. 8 Noções básicas de teoria dos conjuntos. 9 Análise e interpretação de diferentes representações de figuras planas, como desenhos, mapas e plantas. 9.1 Utilização de escalas. 9.2 Visualização de figuras espaciais em diferentes posições. 9.3 Representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes. 10 Métrica. 10.1 Áreas e volumes. 10.2 Estimativas. 10.3 Aplicações.

INFORMÁTICA (concurso PRF)

1 Conceito de internet e intranet. 2. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet. 2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa, de redes sociais e ferramentas colaborativas. 2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows). 2.3 Acesso a distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. 3 Transformação digital. 3.1 Internet das coisas (IoT). 3.2 Big data. 3.3 Inteligência artificial. 4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms, phishing e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, VPN, etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing).

FÍSICA

1 Cinemática escalar, cinemática vetorial. 2 Movimento circular. 3 Leis de Newton e suas aplicações. 4 Trabalho. 5 Potência. 6 Energia cinética, energia potencial, atrito. 7 Conservação de energia e suas transformações. 8 Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, impulso. 9 Colisões.

ÉTICA E CIDADANIA

1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e função pública: integridade. 4. Ética no setor público. 4.1 Princípios da Administração Pública: moralidade (art. 37 da CF). 4.2. Deveres dos servidores públicos: moralidade administrativa (Lei nº 8.112/1990, art. 116, IX). 4.3 Política de governança da administração pública federal (Decreto nº 9.203/2017). 4.4. Promoção da ética e de regras de conduta para servidores. 4.4.1. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994). 4.4.2 Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e Comissões de Ética (Decreto nº 6.029/2007). 4.4.3 Código de Conduta da Alta Administração Federal (Exposição de Motivos nº 37/2000). 5 Ética e democracia: exercício da cidadania. 5.1 Promoção da transparência ativa e do acesso à informação (Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012). 5.2. Tratamento de conflitos de interesses e nepotismo (Lei nº 12.813/2013 e Decreto nº 7.203/2010).

GEOPOLÍTICA

1 O Brasil político: nação e território. 2 Organização do Estado Brasileiro. 3 A divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil. 4 A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. 5 Distribuição espacial da população no Brasil e movimentos migratórios internos. 6 Integração entre indústria e estrutura urbana e setor agrícola no Brasil. 7 Rede de transporte no Brasil: modais e principais infraestruturas 8 A integração do Brasil ao processo de internacionalização da economia. 9 Geografia e gestão ambiental. 10 Macrodivisão natural do espaço brasileiro: biomas, domínios e ecossistemas.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS OU ESPANHOL)

I LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de texto escrito em língua inglesa. 2 Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.

II LÍNGUA ESPANHOLA: 1 Compreensão de texto escrito em língua espanhola. 2 Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.

BLOCO II LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

1 Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e suas alterações, inclusive as da Lei nº 14.071/2020. 2 Lei nº 5.970/1973. 3 Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e suas alterações: 04/1998; 14/1998; 24/1998; 36/1998; 92/1999, exceto os anexos; 110/2000; 160/2004; 210/2006; 211/2006; 216/2006; 227/2007, exceto os anexos; 253/2007; 254/2007; 290/2008; 349/2010; 360/2010; 432/2013; 441/2013; 471/2013; 508/2014; 520/2015; 525/2015; 552/2015, exceto os anexos; 561/2015, exceto as fichas; 667/2017, exceto os anexos; 735/2018, exceto os anexos; 740/2018; 780/2019; 789/2020, Anexo I; 798/2020; 803/2020; 806/2020; 809/2020; 810/2020

BLOCO III DIREITO ADMINISTRATIVO

1 Noções de organização administrativa. 1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies. 3 Agentes públicos. 3.1 Legislação pertinente. 3.1.1 Lei nº 8.112/1990 e suas alterações. 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função pública. 3.3 Carreira de policial rodoviário federal. 3.3.1 Lei nº 9.654/1998 e suas alterações (carreira de PRF). 3.3.2 Lei nº 12.855/2013 (indenização fronteiras). 3.3.3 Lei nº 13.712/2018 (indenização PRF). 3.3.4 Decreto nº 8.282/2014 (carreira de PRF). 4 Poderes administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e abuso do poder. 5 Licitação. 5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 5.3 Modalidades. 5.4 Tipos. 5.5 Procedimento. 6 Controle da Administração Pública. 6.1 Controle exercido pela Administração Pública. 6.2 Controle judicial. 6.3 Controle legislativo. 7 Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 7.1.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 7.1.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 7.2 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 7.3 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 8 Regime jurídico-administrativo. 8.1 Conceito. 8.2 Princípios expressos e implícitos da Administração Pública.

DIREITO CONSTITUCIONAL

1 Poder constituinte. 1.1 Fundamentos do poder constituinte. 1.2 Poder constituinte originário e derivado. 1.3 Reforma e revisão constitucionais. 1.4 Limitação do poder de revisão. 1.5 Emendas à Constituição. 2 Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 2.2 Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 2.3 Direitos sociais, nacionalidade, cidadania e direitos políticos. 2.4 Garantias constitucionais individuais. 2.5 Garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 2.6 Remédios constitucionais. 3 Poder Executivo. 3.1 Forma e sistema de governo. 3.2 Chefia de Estado e chefia de governo. 3.3 Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 3.4 Da União: bens e competências (arts. 20 a 24 da CF). 4 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 4.1 Forças Armadas (art. 142, CF). 4.2 Segurança pública (art. 144 da CF). 4.3 Organização da segurança pública. 4.4 Atribuições constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. 5 Ordem social. 5.1 Base e objetivos da ordem social. 5.2 Seguridade social. 5.3 Meio ambiente. 5.4 Família, criança, adolescente, idoso, índio.

DIREITO PENAL

1 Princípios básicos. 2 Aplicação da lei penal. 2.1 Lei penal no tempo. 2.1.1Tempo do crime. 2.1.2 Conflito de leis penais no tempo. 2.2 Lei penal no espaço. 2.2.1 Lugar do crime. 2.2.2 Territorialidade. 2.2.3 Extraterritorialidade. 3 Tipicidade. 3.1 Crime doloso e crime culposo. 3.2 Erro de tipo. 3.3 Crime consumado e tentado. 3.4 Crime impossível. 3.5 Punibilidade e causas de extinção. 4 Ilicitude. 4.1 Causas de exclusão da ilicitude. 4.2 Excesso punível. 5 Culpabilidade. 5.1 Causas de exclusão da culpabilidade. 5.2 Imputabilidade. 5.3 Erro de proibição. 6 Crimes. 6.1 Crimes contra a pessoa. 6.2 Crimes contra o patrimônio. 6.3 Crimes contra a dignidade sexual. 6.4 Crimes contra a incolumidade pública. 6.5 Crimes contra a fé pública. 6.6 Crimes contra a Administração Pública

DIREITO PROCESSUAL PENAL

1 Ação penal. 1.1 Conceito. 1.2 Características. 1.3 Espécies. 1.4 Condições. 2 Termo Circunstanciado de Ocorrência (Lei nº 9.099/1995). 2.1 Atos processuais: forma, lugar e tempo. 3 Prova. 3.1 Conceito, objeto, classificação. 3.2 Preservação de local de crime. 3.3 Requisitos e ônus da prova. 3.4 Provas ilícitas. 3.5 Meios de prova: pericial, interrogatório, confissão, perguntas ao ofendido, testemunhas, reconhecimento de pessoas e coisas, acareação, documentos, indícios. 3.6 Busca e apreensão: pessoal, domiciliar, requisitos, restrições, horários. 4 Prisão. 4.1 Conceito, formalidades, espécies e mandado de prisão e cumprimento. 4.2 Prisão em flagrante. 5 Identificação Criminal (art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e art. 3º da Lei nº 12.037/2009). 6 Diligências Investigatórias (art. 6º e 13 do CPP). (concurso PRF)

LEGISLAÇÃO ESPECIAL

1 Lei nº 5.553/1968 e Lei nº 12.037/2009. 2 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações. 3 Lei nº 8.072/1990 e suas alterações. 4 Decreto nº 1.655/1995 e art. 47 do Decreto nº 9.662/2019. 5 Lei nº 9.099/1995 e suas alterações. 6 Lei nº 9.455/1997 e suas alterações. 7 Lei nº 9.605/1998 e suas alterações: Capítulos III e V. 8 Lei nº 10.826/2003 e suas alterações: Capítulo IV. 9 Lei nº 11.343/2006 e suas alterações. 10 Lei nº 12.850/2013 e suas alterações. 11 Lei nº 13.675/2018. 12 Lei nº 13.869/2019.

DIREITOS HUMANOS

1 Direitos humanos na Constituição Federal. 1.1 A Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos. 2 Declaração Universal dos Direitos Humanos. 3 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto nº 678/1992).

Concurso PRF: todos os detalhes do TAF

O Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter eliminatório, será realizado na data provável do dia 8 de maio composto pelas seguintes etapas:

Teste de flexão em barra fixa;

Teste de shuttle run (corrida de ir e vir);

Teste de impulsão horizontal;

Teste de flexão abdominal;

Teste de corrida de 12 minutos.

Serão observados os seguintes índices para candidatos do sexo masculino e feminino (para acessar com maior legibilidade, clique na imagem):

Teste de flexão em barra fixa

Teste de flexão PRF

Teste shutle run

Teste de impulsão

Teste de flexão abdominal

Corrida 12 minutos

O candidato será considerado aprovado no exame de aptidão física se, submetido a todos os testes mencionados, atingir o desempenho mínimo de 2,00 pontos em cada avaliação e média aritmética de 3,00 pontos no conjunto das avaliações.

Concurso PRF: etapa do CFP

Durante o Curso de Formação Profissional, os candidatos estarão sujeitos à continuidade da investigação social, aos testes de aptidão física, à avaliação médica continuada e à avaliação psicológica continuada.

Como uma das grandes alterações do novo edital, a avaliação de saúde continuada, de caráter unicamente eliminatório, será realizada durante o CFP.

A avaliação de saúde objetiva aferir a manutenção dos requisitos de saúde física e psíquica necessários para desempenhar as atividades e atribuições típicas do cargo.

A avaliação será composta pelas seguintes exigências:

I – solicitação de informações sobre histórico de saúde, doenças e tratamentos médicos pretéritos e uso regular de medicamentos;

II – exames laboratoriais, complementares e avaliações médicas especializadas, com os respectivos laudos emitidos por especialistas devidamente credenciados junto aos seus respectivos órgãos de classe profissional, que serão apresentados pelo candidato no momento da avaliação clínica;

III – exame toxicológico, com laudo, para a detecção de drogas de uso ilícito a partir de amostras de materiais biológicos;

IV – avaliação clínica específica, de caráter eliminatório, realizada por profissional(is) médico(s), nos termos do edital; e

V – avaliação médica continuada à qual o candidato poderá ser submetido durante o CFP até a nomeação no cargo, de caráter unicamente eliminatório, visando verificar se este continua apto para as atividades a serem desempenhadas durante o referido curso e durante o exercício no cargo de policial rodoviário federal.

Concurso PRF: 10 informações importantes sobre o CFP

Abaixo, lista-se as 10 informações mais importantes dadas pelo diretor-executivo, sobre o Curso de Formação Profissional da PRF 2020 e os vindouros.

1. Dá para fazer o curso de tecnólogo conjuntamente com o CFP?

Para ingressar na PRF, é necessário possuir nível superior de escolaridade e muitos fazem a prova sem esse requisito básico, ingressando em um curso de tecnólogo, para suprir essa lacuna. Mas se não der tempo até a chamada no CFP, segundo diz Hott, é “Impossível” realiza-los de forma concomitante.

2. Qual a remuneração paga durante o CFP?

Durante o CFP o valor pago aos futuros Agentes da PRF é de pouco mais de R$ 5 mil, valor esse que é 50% do valor final do salário inicial na carreira, após a posse.

3. A hospedagem no CFP é paga pela PRF?

Conforme diz o diretor-executivo, a hospedagem é por conta do aluno e, por isso, existe a bolsa no valor de pouco mais de R$ 5 mil, para que esse tenha a possibilidade de arcar com essas despesas.

4. No CFP tem instrução de natação?

Houve, por tarde de José Lopes Hott, o esclarecimento sobre instrução de natação, que segundo afirma, não existe. Porém, deixou claro que o curso pode exigir “habilidades básicas em meios aquáticos” em determiandos momentos.

5. Os primeiros colocados no CFP podem escolhe o local de lotação?

Segundo informou, a escolha pela lotação se dá através da classificação geral no concurso, e não pelas melhores notas no CFP.

6. Qual a duração do CFP?

Apesar de não ter prazo fixado, o Curso de Formação Profissional de 2020 terá 16 semanas, ou seja, quatro meses. Em 2019, o CFP teve 14 semanas. O próximo concurso PRF pode trazer um CFP com duração diferente. Ou seja, o prazo sempre varia.

7. Aquele que já é servidor precisa pedir exoneração ou vacância no cargo de origem, para participar do CFP?

Não há essa necessidade. Para cursar o CFP, basta, ao candidato, pedir licença no cargo público que exerce e, caso aprovado, pedir vacância, com o intuito de tomar posse em outro cargo inacumulável.

8. Quais são os armamentos utilizados no CFP?

De acordo com Hott, tanto o sistema de armamento utilizado no Curso de Formação Profissional da PRF, quanto aquele utilizado no dia a dia da atuação no cargo é da marca Glock, cujos modelo e funcionalidade são de conhecimento interno.

9. Onde é realizado o CFP?

Outra dúvida respondida foi quanto ao local onde será realizado o Curso de Formação Profissional da PRF. O CFP é realizado na UNIPRF, em Florianópolis, Santa Catarina.

Anteriormente, outras academias já foram utilizadas, como a da Polícia Federal. Porém, com estrutura própria, tal episódio não deve se repetir. A capacidade do local é de 1.200 alunos.

10. Existe a possibilidade de desclassificação por falta?

A frequência de 100% das atividades no CFP é obrigatória, sendo verificadas diariamente. As informações dão conta de que só são permitidas faltas justificadas num total de 15%.

Resumo do concurso PRF