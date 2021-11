Conserva de cebola e vinagre: você vai querer consumir diariamente depois dessa; veja os benefícios e aprenda fazer em casa

Fazer conserva de produtos é um hábito bem antigo. Ela surgiu como forma de dar maior durabilidade para os alimentos, em uma época em que ainda não existia a refrigeração. Contudo, as pessoas ainda continuam por conta do sabor. Assim, neste domingo, 28 de novembro, o Casa e Agro, do Tecno Noticias vai te ensinar a fazer uma conserva de cebola e vinagre deliciosa.

A conserva de cebola e vinagre é um aperitivo delicioso e cai muito bem com aquele churrasquinho do fim de semana. Além de ser deliciosa, essa conserva é bem fácil e rápida de ser feita e, ainda, é muito barata. Depois que você aprender a fazer, nunca mais vai deixar de tê-la em casa.

Benefícios da conserva de cebola

A cebola possui diversos benefícios para a saúde. Isso porque ela tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, anticancerígenas, antioxidantes, hipoglicemiantes, antifúngicas e antivirais. É muita coisa, não é mesmo?

Além de possuir todas essas propriedades, a cebola proporciona uma diminuição do “colesterol ruim” e da pressão arterial. Ademais, proporciona prevenção ao envelhecimento precoce e ajuda a regular o açúcar do sangue. Por fim, também atua no combate e prevenção de doenças como gripe, asma, alergias e resfriados.

Como fazer conserva de cebola e vinagre

Fazer conserva de cebola com vinagre é bem simples, demanda pouco tempo e é muito barato. Basicamente você vai precisar de cebolinhas ou mini cebolas, aquelas que possuem um tamanho menor do que a convencional, além de água, vinagre e sal.

Ingredientes:

25 cebolinhas;

500 ml de vinagre de maçã ou vinho;

500 ml de água;

1 colher de sopa de sal.

Primeiramente, descasque as cebolinhas e higienize-as bem. Em seguida, coloque-as para ferver, após pegar fervura deixe por mais 5 minutos. Enquanto isso, em outra panela coloque a água, o vinagre e o sal para ferver. Pronto, agora é só escorrer a água da cebola e colocá-las em um recipiente de vidro, despeje a mistura com o vinagre no pote e tampe. Para potencializar os benefícios, opte pelo vinagre de maçã orgânico.

Por fim, guarde a conserva na geladeira por cerca de 3 semanas antes de consumi-la. Você pode acrescentar condimentos como louro, orégano e pimentas ao seu gosto a sua conserva de cebola e vinagre. Isso dará um gostinho especial a ela.