Desmatamento no Acre aumentou mais de 23% entre agosto de 2020 e julho de 2021

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta quinta-feira (18), mostram que, no período de 01 agosto de 2020 a 31 julho de 2021, o Acre desmatou 871 km² de áreas de Floresta Amazônica. O índice apurado pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) representa um aumento 23,37% em comparação ao período anterior quando foram desmatados 706 km².

Em cenário nacional, a taxa de desmatamento no país ficou em 13.235 km², na edição anterior, o número foi de 10.851 km² Uma alta de 22% entre os dois relatório.

O Acre foi responsável por 6,58% do total desse desmate. os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia correspondem a 87,25% do desmatamento estimado na Amazônia Legal, sendo o Pará o estado com maior contribuição absoluta de desmatamento (5.257 km2) e também o estado com menor variação percentual de desmatamento (7,31%).

O mapeamento é feito com base em imagens do satélite Landsat ou similares e considera como desmatamento a “remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização destas áreas”.