Espécie de cobra mais venenosa do Brasil é capturada 4 vezes em 12 dias

Entre os dias 21 de outubro e 1º de novembro, bombeiros de três cidades da região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, capturaram quatro cobras-corais-verdadeiras. A Micrurus corallinus é considerada a espécie mais venenosa no Brasil, segundo biólogos.

Embora seja peçonhenta, menos de 1% dos acidentes domésticos acontecem com cobras dessa espécie, já que elas geralmente não dão o bote. “Os acidentes geralmente ocorrem quando as pessoas tentam manusear ou pegam/pisam nesse animal sem ver”, disse o biólogo Christian Raboch, especialista em serpentes, ao portal NSC Total .

As quatro cobras encontradas na região catarinense nos últimos dias foram capturadas no quintal de uma casa, na garagem de um imóvel e duas em calçadas em frente a residências.