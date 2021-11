Estrada do Calafate tem filas de carro e trânsito congestionado devido à quantidade de público no Morada da Paz; fotos

A Estrada do Calafete, em Rio Branco, onde está localizado o Cemitério Morada da Paz, ficou congestionada e com filas de carro por diversas vezes na manhã desta terça-feira (2), por conta do Dia de Finados.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans) precisou instalar grades de contenção no meio da via para facilitar a passagem de veículos e pedestres, além de organizar os espaços onde estão instaladas as tendas de comerciantes locais que vendem velas e flores.

Centenas de riobranquenses foram ao local prestar homenagem aos seus entes queridos. O calor não foi impedimento.

O secretário de Zeladoria do município, Joabe Lira, disse em entrevista ao ContilNet que o número de pessoas que procuram os cemitérios aumentou neste ano porque muitos foram impedidos de velar seus familiares e amigos devido à pandemia. “A oportunidade é essa que as pessoas estão tendo”, frisou.

A expectativa é de que os quatro cemitérios da cidade recebam um público de mais de 80 mil pessoas nesta terça.

Fotos: Everton Damasceno/ContilNet