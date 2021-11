Família de Marília Mendonça confirma velório em Goiânia; saiba o horário

A cantora Marília Mendonça faleceu nesta sexta-feira (05), aos 26 anos, após queda da aeronave que a levava para show. A sertaneja será velada no Ginásio Valério Luiz de Oliveira, mais conhecido como Goiânia Arena, que fica localizado na capital de goiana.

A informação foi confirmada pela assessoria de Marília Mendonça em nota e também pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Sendo assim, o velório deve iniciar a partir das 8h deste sábado (08). Além disso, ha uma grande expectativa que passe pelo local mais de 100 mil pessoas.

Dessa forma, escreveu o governador em suas redes sociais: “A família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Além disso, ele ainda decretou três dias de luto.

Além disso, vale destacar que ainda no aeroporto a cantora ligou para alguns fãs e se divertiu conversando com eles, além, de postar vídeos nos stories e no feed de seu Instagram, arrancando risadas de seus seguidores.

ANTES DE EMBARCAR MARÍLIA MENDONÇA SE DIVERTE COM FÃS E PUBLICA VÍDEOS

Em um dos vídeos ela escreveu a seguinte legenda: “Essa é a realidade meu povo! hahahah”. “Me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!”.

Aliás, o avião de pequeno porte sofreu um acidente em um local próximo à cachoeira na serra de Caratinga, que fica no interior de Minas Gerais. A aeronave pertence à PEC Táxi Aéreo, de Goiás, com capacidade para carregar até seis pessoas.

Sem deixar de falar, que a primeira informação dada pela assessoria da sertaneja, era que todos estavam bem. Mas, para a infelicidade de todos, a cantora e os outros passageiros foram resgatados sem vida.