Fãs denuciam Adele por “plágio” de Chico Buarque: entenda

“O do Chico é uma sequência de acordes com movimento similar, mas em diferentes harmonias, enquanto que a da Adele é simplesmente uma escala descendente no padrão 2-3 1-2 7-1 6-7 e por aí vai. São formas musicais SIMPLES e consideravelmente distintas”, dissertou.

Outras pessoas também foram às redes para fazer a defesa da cantora. ” As notas de ‘te amo’ nesse fraseado estão em sentido crescente e decrescente em escala monocromática acompanhadas pelo baixo, enquanto To be loved está apenas em decrescente em soprano”, escreveu.

Outro, inclusive, escutou as duas canções a fundo e representou, graficamente, as duas canções.

Adele x Chico Buarque e Tom Jobim (o piano é composição dele): foi plágio? A thread da procrastinação.

Transcrevi a primeira parte das duas melodias na mesma oitava; nas duas músicas o motivo de 12 notas nesse ritmo é repetido, descendo cada vez mais. https://t.co/mj4PZnMkEM pic.twitter.com/MMXgRLMrgp — vtnc você e seus filhos (@bellamoscovitz) November 19, 2021

Acusação de plagiar Martinho da Vila

Em setembro deste ano, Adele foi acusada de plagiar a música Mulheres, de Toninho Geraes, compositor requisitado no mundo do samba e do pagode, e interpretada por Martinho da Vila. Ele colheu provas de sua tese e processou a cantora britânica.

Geraes afirma que a canção foi plagiada por Adele na faixa Million Years Ago, do álbum 25, lançado em 2015. “Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, revelou o compositor à publicação.