Jovem de 21 anos é preso com arma de fogo na Baixada da Sobral

Um jovem de 21 anos foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (4), na rua João Amâncio, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam fazendo um patrulhamento de rotina na região da Baixada da Sobral, quando visualizaram um jovem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, o rapaz saiu correndo, escondeu uma arma de fogo, entrou em um quintal de uma residência e foi abordado. Após ser detido, o suspeito colaborou com a Polícia Militar informando o motivo que teria corrido e entregou uma arma de fogo com cinco munições intactas calibre 22.

Durante a entrevista, o jovem informou aos policiais que no último sábado, 30, sofreu uma tentativa de homicídio e estava usando a arma de fogo para sua proteção.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.