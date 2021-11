Justiça Federal do Acre terá interrupção de serviços de TI por três dias

O Setor de Comunicação da Seção Judiciária do Acre comunicou, nesta sexta (12), que o funcionamento dos serviços de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ficarão suspensos por um período de três dias.

No período de 13 a 15 de novembro de 2021, ocorrerá interrupção total dos serviços de Tecnologia da Informação do TRF1, e a indisponibilidade dos sistemas PJe, SEI e de todos os demais.

Segue abaixo dados do Plantão Judicial na Seção Judiciária do Acre e Subseção Judiciária de Cruzeiro do Sul.