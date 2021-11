Mais Você convoca Júlio, do Cocoricó, e cavalinhos do Fantástico para homenagear Louro José

O Mais Você desta segunda-feira (1º) contou com homenagens ao Louro José, vivido por Tom Veiga. O ator morreu há um ano e, em respeito ao artista, o programa da Globo exibiu vídeos e mensagens como a do Júlio, do Cocoricó.

“Dia 1º de novembro passou a ser um marco na história do Mais Você. Porque faz um ano que nós perdemos o Tom Veiga”, começou Fabricio Battaglini. “Um cara especial, generoso, amigão de todo mundo, inteligente, divertido e um amigo que a gente teve a felicidade de conviver durante tanto tempo”, completou.

“Para a Ana Maria ele era um filho e para a equipe ele era muito mais do que um companheiro de trabalho. Uma referência de bom humor, salve Lourinho!”, ressaltou Talitha Morete.

Em seguida, os cavalinhos do Palmeiras e do Corinthians apareceram. “Ah, Louro belo! Um ano se passou e nós ficamos muito tristes. O Louro era verdão por fora, mas dentro do peito sempre batia um coração corintiano”, comentou.

O personagem do desenho infantil da TV Cultura surgiu em um vídeo agradecendo pelo trabalho de Tom como o papagaio e parceiro de Ana Maria Braga por mais de 20 anos.

“Eu quis passar aqui pois hoje faz um ano que a gente está sem o Louro José. Eu não queria deixar de fazer uma homenagem para ele. É uma coisa muito curta: eu queria agradecer”, começou.