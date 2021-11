Maraisa, da dupla com Maiara, já teria namorado com outra mulher

Uma internauta desenterrou antigas postagens no Instagram de Maraisa da dupla com Maiara e publicou em um grupo do Facebook. Agora fãs e outros usuários das redes sociais, estão apontando que a cantora poderia ser bissexual por supostamente já ter possuído um relacionamento com outra mulher há algum tempo.

As imagens foram retiradas do perfil de Maraisa, após a fã ter procurado dentre muitas fotografias, as fotos com uma mesma moça. Há fotos em que a cantora está com a mão nas pernas da outra moça, que supostamente é uma produtora de eventos, em clima de intimidade. Em outra publicação, Maraisa faz uma homenagem à moça que se chama Rosi, pelo aniversário.

“Hoje é aniversário da minha rosa, que Deius te proteja sempre e cuide da sua saúde pra eu te ter sempre assim tão perto! Obrigada por dar asas aos meus sonhos e me apoiar em todas as minhas loucuras e por me aceitar assim do jeito que eu sou… Deus faz tudo do jeito certo e foi ele que me deu você pra eu poder enfrentar as batalhas do dia a dia que não são fáceis”, disse Maraisa em trecho da legenda.



“Obrigada por me defender sempre, mesmo quando eu estou errada kkkk Quem te conhece sabe quem você é, menina mulher, amiga, companheira, doidinha, guerreira e muito abençoada por Deus! Amo você! Parabéns”, finalizou a cantora na publicação de felicitações. Rosi também possui publicações com Maraisa, inclusive deitadas em uma cama ou abraçadas, fazendo careta.

“Tava rolando pelo Twitter e vi uma galera comentando sobre a Maraisa da dupla M&M [Maiara e Maraisa] ser sapatão/bi. E cara, na real, meu gaydar sempre apitou pra Maiara e pra ela não (tá quebrado, coitado). EM um dos tweets, a galera comentou com ela, no inicio da carreira, tinha um relacionamento com uma produtora de eventos e que quando a dupla estourou, ela meio que foi ‘obrigada’ a apagar algumas publicações com a gata”, começou a internauta.

“Eu como boa fofoqueira, desci o feed dela (apenas 4.400 fotos) para procurar algo e achei algumas fotos e comentários de uma mesma mulher. E aí, vmos procrastinar juntos. Vocês acham que a Maraisa realmente pode ter namorado essa mulher?“, questionou a internauta responsável pela publicação em um famoso grupo do Facebook.

Atualmente, Maraisa está solteira. Ainda esse ano, a cantora teve um affair com o deputado estadual Ulysses Moraes após se separar de Arthur Queiroz Amaral. Antes de ficar com Ulysses, Maraisa foi vista com o ex-namorado, Fabrício Marques. Já Maiara, sua irmã, acabou de reatar o namoro com o também cantor Fernando Zor.