Marília Mendonça tinha fã entre os bombeiros que ajudaram no resgate: ‘Queria acreditar que não era ela’

A operação de resgate dos destroços do avião que vitimou Marília Mendonça, de 26 anos, na sexta-feira (5), contou com um fã assíduo dos shows da cantora. Isso porque Johnn Leno, declaradamente admirador da artista, esteve na cachoeira em que ocorreu o acidente e revelou que iria ao show da sertaneja em Caratinga. “Passamos da espera pelo fim do expediente para ir curtir o show da Marília Mendonça para o resgate da mesma e os demais que com ela estavam”, contou ele em suas redes sociais.

Sem imaginar que era o avião de Marília, o bombeiro disse que viveu um grande trauma ao reconhecer o rosto da cantora. Fã da sertaneja, Johnn Leno contou detalhes do resgate em entrevista ao portal G1. Bombeiro conta detalhes do resgate ao avião de Marília Mendonça Além de Marília Mendonça, a queda da aeronave ainda vitimou outras quatro pessoas. Todos os passageiros e tripulantes foram resgatados já sem vida. Em entrevista, o funcionário do corpo de bombeiros afirmou que estava ansioso para ir ao show da cantora, de quem diz ser fã. “Minha esposa ficou louca”, conta ele, quando sua mulher descobriu sobre o show da sertaneja em Caratinga. Contudo, a felicidade de ir no show da ídolo se transformou rapidamente em tristeza. Ao chegar no local da queda, o bombeiro imaginou que as pessoas poderiam estar vivas, visto que o avião bimotor não parecia tão danificado. Quando os policiais conseguiram entrar no interior da aeronave, perceberam que os tripulantes estavam mortos. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bombeiros Caratinga (@bombeiroscaratinga) Durante os resgates, o primeiro policial a entrar no avião relatou ter visto o corpo de uma mulher e que poderia ser o de Marília Mendonça. Fã da sertaneja, Johnn disse ter ficado desesperado, esperando que fosse apenas alguém parecido. “Eu queria acreditar que não era ela”, revelou o bombeiro, que se deu por conta de que era Marília ao ver o rosto dela enquanto era carregada para fora da aeronave.