Mourão avança rumo à eleição de 2022: quer ser governador com apoio de Bolsonaro

Hamilton Mourão decidiu andar uma casa à frente nas suas pretensões eleitorais.

Numa conversa quinta-feira passada com o presidente do PRTB fluminense, Antonio Carlos Santos, topou assumir que será candidato no Rio de Janeiro.

A que cargo? Preferencialmente a governador. Mas tendo o Senado como opção.

O combinado foi se movimentar mais no estado, falar de temas locais, se reunir com empresários e participar de eventos. E, apesar da relação oscilante que tem com Jair Bolsonaro, quer ter o apoio do presidente em 2022.