Mulher é agredida de forma brutal ao reagir a assalto no litoral de SP; VÍDEO

O crime ocorreu na Avenida Anchieta, no Centro da cidade. Nas imagens, é possível ver quando o assaltante joga a mulher na calçada e se posiciona em cima dela, a agredindo com diversos socos na cabeça.

Em seguida, conforme mostra o vídeo, ele a deixa caída no solo, mas ao ver que ela vai se levantar, retorna e a agride novamente. Pouco depois, a vítima se levanta com um pouco de dificuldade e ainda desnorteada.

“Eu treino na praia todo dia às 6h, e quando eram umas 5h e pouco saí de casa, e saí do portão para entrar no carro. Eu estava falando no celular com uma pessoa e ouvi um grito, aí vi uma pessoa correndo em minha direção, mas achei que seria alguém pedindo algo. Quando olhei de novo ele já estava do meu lado e gritou ‘perdeu velha, perdeu’. Em seguida, já tomou meu celular”, conta a promotora de vendas Marcia Santos, de 49 anos.

