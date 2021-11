Neymar e Mariana Rios trocam beijos em bar de São Paulo

Após rumores de que vive um relacionamento aberto com Bruna Biancardi, Neymar foi visto aos beijos com outra beldade, a atriz Mariana Rios. Os dois teriam ficado juntos na última sexta-feira (12/11), após a vitória do Brasil contra a Colômbia, em comemoração realizada no bar Santo Cupido, em São Paulo.

Entre as testemunhas do affair estavam a influencer Duda Reis e o ator João Guilherme, que também curtiram a noite como casal. No dia seguinte, Neymar enviou flores para a casa de Mariana Rios: um buquê gigante de rosas vermelhas. A atriz chegou a postar imagens, mas sem dizer de quem tinha recebido o presente.