Nicole Bahls surge de mãos dadas com filho de Solange Almeida

Solteira desde o fim do seu casamento com Marcelo Bimbim, em agosto, Nicole Bahls agitou as redes sociais nesta quinta-feira ao postar uma foto ao lado de Solange Almeida e de mãos dadas ao filho bonitão da cantora, Rafael, de 22 anos, na casa deles, em Fortaleza.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!