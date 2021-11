Petecão representa o Brasil em evento com parlamentares de 120 países, em Madrid

Além do senador Sérgio Petecão, participaram da comitiva brasileira as senadoras Daniella Ribeiro (PP), Eliane Nogueira (PP) e o senador Irajá Filho (PSD). Além dos deputados federais, Iracema Portella (PP), Átila Lins (PP), José Rocha (PL) e Jefferson Campos (PSB).

Petecão agradeceu a confiança para representar o Brasil em um evento centenário. “A assembleia, que acontece há mais de 100 anos, é importante para os parlamentares discutirem assuntos relevantes, que impactam todas as nações. É uma honra poder contribuir com temas que irão ajudar nos avanços do Brasil e do mundo”, destacou o senador.

Nas reuniões, foram discutidos temas como o fortalecimento da democracia, combate à violência sexual contra crianças, enfrentamento à pandemia no mundo e a equidade na distribuição de vacinas, principalmente, para os nações mais pobres, como é o caso dos países africanas, que tem levantado um novo alerta com o surgimento de uma nova cepa.

