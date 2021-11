Pitbull de Rondônia quebra recorde mundial e tenta entrar no Guinness como maior do mundo

Apesar do tamanho e da aparência de bravo, Drax é extremamente dócil. O cão é da raça pit monster, que deriva do pitbull. Ele foi planejado através do cruzamento genético de cães selecionados e é criado para ser o maior do mundo.

Seu nome faz referência ao personagem da Marvel, Drax, o Destruidor, que é conhecido por seu tamanho, força e seu jeito brincalhão, mesmas características do pitbull gigante. Além disso, o nome do canil em que Drax é criado é Guardiões de Rondônia, também referência ao filme Guardiões das Galáxias.

Na sexta-feira (12), as medidas do cão foram avaliadas e foi atestado que são maiores do que as do atual maior pitbull do mundo. Agora, para conquistar a classificação no Guinness Book, é preciso ter reconhecimento da mídia à nível nacional e internacional.

Peso-pesado

O maior pitbull do mundo, reconhecido pelo Guinness Book, é o Hulk. O cão é de uma família americana e pesava 78 quilos quando bateu o recorde mundial. Seu porte foi considerado três vezes maior do que de um Pitbull comum. Contudo, segundo Wallace Klei, proprietário do canil e criador de Drax, antes mesmo de completar 1 ano, o pit monster de Rondônia já havia ultrapassado o tamanho de Hulk.

“Com 10 meses ele já tinha todas as medidas do maior do mundo. Hoje [com 1 ano e 6 meses] ele ultrapassou todas as medidas. Geralmente, a raça dele chega ao auge do tamanho com 2 anos. Está crescendo ainda”, explicou o dono do canil.

Para comprovar ser maior que o recordista mundial, Drax precisou ser medido e pesado. A pesagem foi marcada com a imprensa na tarde de sexta-feira (12), em um petshop de Porto Velho. Para garantir a veracidade das medidas, o influente criador de pitbulls de grande porte no Brasil, Maurício Bellini, do Rio de Janeiro, foi convidado para o evento.

Contudo, a tarefa não foi fácil. Na hora de iniciar a pesagem, foi percebido que Drax não cabia na balança. Após várias pesquisas por uma balança maior na cidade sem sucesso, os responsáveis pelo cão tiveram que usar um caixote de plástico, que teve seu peso descontado da balança. Foi necessário quatro homens para colocar o pit monster no equipamento.

As medidas comprovaram: com 81,4 quilos, 65 centímetros de cernelha e 72 centímetros de crânio, Drax é maior e mais pesado do que qualquer outro pitbull do mundo. Conforme o dono do animal, Drax alcançou as maiores medidas mesmo perdendo cerca de 4kg nesta semana. O pitbull havia ficado recluso após ter machucado a pata, e deve passar por procedimento cirúrgico. ‘Criado para ser o maior’ A grandeza de Drax foi planejada antes mesmo de seu nascimento. Wallace contou que o animal é resultado de cruzamentos genéticos entre vários cães selecionados e foi idealizado para ser o maior do mundo. O pitbull bisavô de Drax foi campeão nacional de tração 17 vezes no Estados Unidos. “O drax foi um planejamento de fazer um cão tão grande como o do EUA. Na linha dele de sangue, os avós, tanto de parte de mãe como parte de pai, são importados de canis que já trabalham com a linhagem de cães pesados. O planejamento vem desde o preparo da matriz para a gestação, para que o filhote seja forte ao nascer”, explicou Wallace. Essa seleção genética faz com que Drax seja extremamente dócil. Durante o evento de pesagem, a atenção do pit monster para as câmeras foi conquistada através de brinquedos. “Antigamente, para seleção genética do pitbull, pegavam sempre o alpha das ninhadas, procuravam um cão mais ativo para rinha, para briga, queriam sempre o mais valente. Hoje não. Fizeram uma seleção nacional dos filhotes mais bonitos, mais robustos, mais dóceis e tranquilos. E com a evolução, criou-se um cão dócil, mesmo sendo forte e grande”, explicou.