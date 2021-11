Thammy Miranda e a esposa são batizados em Igreja Evangélica e fieis se revoltam: “Vergonha”

Thammy Miranda, filho de Gretchen, e Andressa Ferreira se batizaram em uma uma igreja evangélica voltada para o público LGBTQIA+. Sendo assim, o casal de pombinhos celebrou o momento com uma publicação nas redes sociais e gerou buzz na web.

Além disso, colocaram na legenda: “Um momento único em nossas vidas. O renascimento, a nossa fé, a nossa vida para Jesus, nosso único salvador. Batismo significa que o corpo de CRISTO vive em mim. Deus é amor, é cura, é libertação! Ter a sua natureza regenerada, ou seja, nascer de novo!”, fala uma parte do texto.

“Ao receber Jesus como nosso Salvador e Senhor e receber o Espírito Santo como nosso ajudador, estamos prontos pra viver uma nova vida. Não deixamos de ser quem somos, temos nome e história de vida. A diferença está em que podemos iniciar uma mudança em nosso comportamento e uma nova história de vida, que será demarcada como antes e depois de nossa conversão ao senhor Jesus.”

Thammy Miranda e Andressa Ferreira se batizam

Sendo assim, Andressa Ferreira e Thammy Miranda, que falou sobre implante peniano, encerraram a legenda afirmando: “Esta mudança é operada pelo Espírito Santo! Somos como um recém-nascido na palavra, estamos aprendendo a caminhar… Sabe pq Deus nos escolheu??? Talvez pra contar essa história de amor e mostrar que não importa quem vc seja, o q importa pra Ele é a sua salvação!!!”.

Além disso, vários fãs deixaram mensagens amorosas nos comentários. “Emocionante!” disse um, “Que Deus abençoe sempre ainda mais essa e todas as famílias”, disse outra. No entanto, também teve quem provocasse polêmica: “Vergonha isso em uma igreja” disse um.

A irmã de Thammy, Jenny Miranda, também celebrou: “Que lindo meu irmão. Que toda honra e toda glória seja do nosso pai sempre o Único que pode tudo, dono do ouro e da prata, o rei dos Reis! Que Deus e Jesus Cristo abençoe cada dia mais sua vida te amo!!! Você é motivo de muito orgulho para nossas vidas e família”. No site oficial, a Igreja em que Thammy e Andressa se batizaram fala sua missão como “praticar e conduzir a todos, sem distinção, ao Evangélio testemunhado e ensinado por Jesus”.