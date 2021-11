Vídeo revoltante: homem decapita cinco cães e envia cabeças à madrasta

Durante tensa disputa por partilha de bens, um homem teria decapitado uma cadela da raça Burriler (como a da foto em destaque) e quatro filhotes, na cidade de Formosa (GO), Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu na madrugada de 30 de março de 2021, mas as imagens chocantes só vieram à tona agora. Após matar os animais, o agressor deixou as cabeças na porta da residência da madrasta.

Como a gravação e as fotos contêm cenas fortes, o Metrópoles borrou as imagens. Veja abaixo:



O suspeito, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), estaria disputando com a madrasta a herança patrimonial do pai. Um dos itens do embate seria uma fazenda da região. A cachorra, chamada Kica, vivia no local com os filhotes. A reportagem teve acesso a um áudio em que o suspeito do crime assume o assassinato dos cães.