Walcyr Carrasco detona Camila Queiroz após demissão da Globo

Camila, então, quis colocar em contrato a alteração do fim da personagem e disse que não concordava com o desfecho criado por Walcyr Carrasco. Na história, Angel morre e Camila não concordou com o fim.

A atriz, que é empresariada pelo marido, o ator Klebber Toledo, exigiu ainda que Angel estivesse assegurada na terceira temporada da série, que é sucesso no Globoplay. Nem o autor, nem a emissora concordaram com as exigências de Camila e preferiram demitir a atriz.