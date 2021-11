Whendy Lima apresenta sinais de melhora e pode ser retirado da intubação ainda neste fim de semana, diz Fundhacre

Informações cedidas ao ContilNet pela Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) dão conta do estado de saúde do deputado estadual Whendy Lima (PSL-AC). O parlamentar deu entrada às 14:15 de quarta-feira (24).

Whendy Lima chega à Fundhacre; quadro apresenta melhora, mas ainda inspira cuidados

A assessoria informa que o quadro é estável. “Após a nova cirurgia se encontra estável na UTI da Fundhacre. Respirando por aparelhos. Intubado. Fazendo hemodiálise. Vem mostrando sinais de melhora com diminuição da sedação e sem febre”, diz ao ContilNet.

Existe, ainda, a possibilidade de extubação – que é a retirada dos tubos. “Com probabilidade de extubação entre 36 a 48h horas, de acordo com o médico plantonista José Furtado”, completa.

