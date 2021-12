Carlos Alberto de Nóbrega vê fim decretado no SBT e esposa “invade” estúdios: “Minha morte”

O apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega recebeu uma surpresa e tanto durante a gravação da Praça É Nossa, nesta quarta-feira, dia 15.

Em suma, a esposa do contratado de Silvio Santos, decidiu invadir o estúdio do amado. Além disso, por meio do Instagram, a médica Renata Domingues afirmou ter ido trabalhar com Carlos Alberto, e então, compartilhou uma foto deles com os seguidores. “Amei o dia de hoje”, disse a loira, em tom de bom humor.

Carlos Alberto de Nóbrega se casou com Renata em 2018. No entanto, eles são extremamente discretos, principalmente pela diferença na idade deles. Vale ressaltar que a moça chegou a ser chamada de interesseira, por ser mais nova.

O apresentador do SBT, inclusive, recentemente afirmou que teve depressão quando ficou fora do ar, por conta da pandemia.

Na ocasião, ainda, surgiram muitos rumores de que Carlos Alberto de Nóbrega iria finalmente se aposentar. Mas, isso não está nos planos dele, já que a televisão realmente é sua vida. Em entrevista ao jornal do Estadão, o apresentador afirmou que não sairá tão cedo da emissora, nem largará seu emprego.

“Parece que querem a data da minha morte”, ironizou o famoso, que inclusive tem contrato até 2025, com Silvio Santos.

Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia de emergência

Além disso, há alguns meses, o apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, foi internado às pressas, e passou por um procedimento invasivo.

Na época, o idoso deu uma entrevista ao Vem Pra Cá, e explicou como tudo aconteceu. “Na segunda-feira (18), eu estava assistindo um programa de esportes. Era, mais ou menos, meia noite… uma hora e a Renta [esposa] já estava dormindo. Ela se levantou para beber água e eu disse: ‘Deixa que eu vou buscar’. Quando eu desci, senti uma tontura, uma tontura diferente. Eu peguei a água e fui subindo meio ruim”.