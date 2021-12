Confira 5 temperos que ajudam o sistema imunológico a funcionar melhor

Em tempos de pandemia de Covid-19 e de casos de influenza aumentando, é importante garantir que o sistema imunológico esteja trabalhando da melhor maneira possível. Uma das melhores formas de estimular as defesas do corpo é por meio da alimentação. O que muitas pessoas não sabem é que os temperos também fazem diferença nesse assunto.

Outra boa opção é o gengibre, que possui ação contra fungos, bactérias e até alguns vírus. A raiz também é rica em ácido ascórbico (a vitamina C) e piridoxina (vitamina B5) — ambas têm propriedades expectorantes, e reduzem a inflamação e a dor.

Veja na galeria alimentos que ajudam a aumentar a imunidade:

Tempero muito comum na mesa do brasileiro, a pimenta do reino (ou preta) também ajuda a reforçar a imunidade. Além de ter boas concentrações de retinol (vitamina A) e ácido ascórbico, também possui ferro e potássio. A junção de substâncias tem efeito no sistema imunológico e auxilia na recuperação de pessoas doentes com condições causadas por vírus.

Dois tipos de folhas também colaboram para aumentar a proteção do corpo. A hortelã tem ativos que agem diretamente no sistema imunológico. Já o manjericão, comum nas hortas brasileiras, age contra o estresse oxidativo e a resposta inflamatória.

A nutricionista sugere que os temperos sejam polvilhados por cima da comida ou usados durante o cozimento. Outra opção é utilizá-los na forma de suplementos, mas sempre com acompanhamento médico.

Luna lembra, entretanto, sobre a importância de buscar orientações com profissionais de saúde para que a alimentação seja balanceada de acordo com as necessidades particulares de cada um. “O uso excessivo de especiarias e ervas pode causar vários efeitos colaterais, como acidez no estômago, azia, prisão de ventre, diarreia, úlceras na boca, hipertensão e assim por diante. A adição desses temperos deve ser feita da maneira adequada e na dosagem ideal para cada indivíduo”, completa.