Conheça sete chás para ajudar a baixar a glicose alta no sangue

Os sintomas da glicose alta incluem enjoo, dor de cabeça, sede excessiva, vontade frequente de urinar, sonolência e cansaço. O diagnóstico é feito por exames específicos; por isso, um endocrinologista deve ser consultado caso os sinais citados sejam recorrentes.

A glicemia alta frequentemente é provocada pela ingestão de alimentos muito doces e/ou à base de carboidratos.

Conheça alguns chás que ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue. No entanto, caso não tenha o diagnóstico e suspeite de que está com o problema, não deixe de ir ao médico:

1. Chá de canela

A canela ajuda o organismo a utilizar o açúcar fazendo com que ele diminua no sangue.

Como fazer: Colocar 3 paus de canela e 1 litro de água numa panela e deixar ferver por alguns minutos. A seguir, tapar a panela e esperar amornar, beber o chá várias vezes ao dia.

A carqueja tem ação antidiabética ajudando a manter a glicemia controlada.

Como fazer: Colocar 10 gramas de carqueja em 500 ml de água fervente e deixar repousar por 10 minutos. Tomar até 3 xícaras por dia.

3. Chá de pata-de-vaca

A pata-de-vaca é uma planta medicinal que possui uma proteína que atua de forma semelhante à insulina no corpo. Essa ação é comprovada em animais e é de amplo conhecimento popular, mas carece de comprovação científica.

Como fazer: Adicionar 2 folhas de pata de vaca e 1 xícara de água em uma panela e deixar ferver por alguns minutos. Deixar repousar, coar e beber 2 vezes por dia.

4. Chá de sálvia

A sálvia contribui para o controle da glicemia no sangue, ajudando no controle da diabetes.

Como fazer: Colocar 2 colheres de folhas secas de sálvia em 250 ml de água fervente e deixar descansar por 10 minutos. Tomar até 2 vezes por dia.

5. Chá de melão-de-são-caetano

O melão-de-são-caetano tem ação hipoglicemiante, o que significa que baixa a glicemia sanguínea naturalmente.

Como fazer: Colocar 1 colher de sopa das folhas secas de melão-de-são-caetano em 1 litro de água fervente. Deixe repousar por 5 minutos, coe e beba ao longo do dia.

6. Chá de quebra-pedra

A quebra-pedra contém extratos aquosos que mostraram efeito hipoglicemiante, sendo útil para controlar o açúcar no sangue.

Como fazer: Colocar 1 colher de chá de folhas de quebra-pedra em 1 xícara de água fervente. Deixar repousar por 5 minutos, coar e tomar o chá ainda morno. Pode-se tomar de 3 a 4 vezes por dia.

7. Chá de anil trepador

A planta anil trepador (Cissus sicyoides) tem ação hipoglicemiante que ajuda no controle na diabetes e, por isso, ficou conhecida popularmente como insulina vegetal.

Como fazer: Coloque 2 colheres de sopa da erva em 1 litro de água e leve para ferver. Quando começar a ferver, desligue o fogo e deixe descansar por cerca de 10 minutos, coando a seguir. Tomar de 2 a 3 vezes por dia.

Para usar estas plantas medicinais, consulte seu médico porque elas podem interferir na dosagem do medicamento indicado por ele causando hipoglicemia, que ocorre quando o açúcar no sangue baixa muito.

Outra recomendação é fazer refeições leves, ricas em fibras, como frutas, legumes ou cereais integrais, a cada 3 ou 4 horas. Essa rotina de alimentação, ajuda a equilibrar as taxas elevadas de açúcar no sangue, evitando assim grandes variações na glicemia, o que controla a fome, o peso e a diabetes. (Com informações do portal Tua Saúde)