Corpo de trabalhador é encontrado próximo a usina de asfalto, no Parque Industrial de Rio Branco

O trabalhador João Ricardo Batista da Silva, de 45 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (9), no Parque Industrial, localizado na Avenida Principal, próximo a uma usina de asfalto em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João é funcionário da empresa Imapctos que trabalha com a produção de asfalto e a vítima tinha o cargo de maçariqueiro. Colegas chegaram no local e já encontraram o homem caído no estacionamento, próximo a porta de entrada da empresa, e perceberam que o trabalhador não estava se mexendo e tentaram acordá-lo, mas perceberam que Silva estava sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só pode constatar que João já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico. A polícia suspeita que João tenha morrido de um infarto fulminante. Um lado deverá ficar pronto em 30 dias, dando as causas da morte do trabalhador.

Agente da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DH