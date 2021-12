Depois de Farofa da Gkay, Whindersson choca a todos e romance com MC Mirella vem à tona

Após Dynho Alves ter uma aproximação íntima com Sthe Matos em A Fazenda 13, MC Mirella pediu o divórcio ao dançarino, isso enquanto ele ainda estava no reality. E desde então a funkeira usou as redes sociais para falar sobre o que achava da digital influencer com seu ex. Mas, se engana quem pensa que a cantora ficou para baixo com a polêmica e não fez a fila andar e tudo indica que ela está se relacionando com Whindersson Nunes.

Segundo as informações da coluna EM OFF, Mirella anda se encontrando com o humorista Whindersson Nunes, no próprio condomínio onde ele mora em São Paulo. Além disso, a mesma coluna divulgou que a MC Mirella já passou uma noite na residência do famoso. E já tem planos de alugar um apartamento no mesmo local. Dessa forma, o rosto dela já é bastante conhecido pelo porteiro do condomínio. Vale destacar que circula boatos de que a ex de Dynho ficou com Whindersson na Farofa da Gkay. O evento aconteceu em Fortaleza no início do mês. A famosa nega o envolvimento com o humorista, mas, as há provas que mostram o contrário. Enquanto a vida amorosa de MC Mirella vem sendo assunto para o público, foi descoberto também que o Whindersson Nunes não tem agradado a vizinhança nos últimos dias. MC MIRELLA CONTA COMO SE SENTIU AO VER DYNHO E STHE MATOS PRÓXIMOS O motivo deles não gostar do comediante é que ele costuma fazer algumas festas, som alto durante a noite. Outro assunto, que não podia faltar é que deste que ele e Maria Lia se separam, Whindersson mora de aluguel que pertence à dupla roqueira MadHouse. Além disso, alguns dias antes de Dynho ser eliminado, Mirella fez mais um desabafo em relação ao ex-marido. Durante uma conversa com Virgínia Fonseca e Camila Loures para o PodCats, a cantora abriu o coração sobre o processo de divórcio e como está sendo lidar com toda a situação. Dessa forma, MC Mirella contou ter chorado muito ao observar a proximidade entre o dançarino e Sthe Matos no reality. Aproveitando a ocasião, ela explicou sobre sua mudança: se decidisse se mudar depois de Dynho ser eliminado, ele a pediria para ficar e seria difícil. “Ele vai tomar um susto quando sair. Vai demorar pra ele atrelar à situação […] Não sei como ele vai reagir, não sei como será a reação dele. Porque o Dynho tem o ego dele querendo ou não”, relatou.