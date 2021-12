Fátima Bernardes tem briga com diretor da Globo no estúdio

O acordado, então, seria Fátima ficar ao vivo até o dia 22 de dezembro. Os programas dos dias 23 a 25 de dezembro seriam gravados a partir de hoje. Uma substituta faria o programa ao vivo de 26 de dezembro até o dia 17 de janeiro, quando ela voltaria de férias.

Depois do Encontro ao vivo desta quinta-feira, Fátima gravaria o programa do dia 22 de dezembro. Felipe Araújo era um dos convidados. Poucos antes da gravação, no entanto, a escala de fim de ano chegou e Fátima começou a reclamar novamente e bateu o pé que sairia na segunda, dia 6, e só voltaria em janeiro.

Executivos foram chamados e, até o momento em que Lobianco entrou no ar, uma reunião com a presença de Fátima estava acontecendo nos Estúdios Globo. Segundo uma fonte do jornalista, um diretor da Globo afirma que a ex-mulher de William Bonner não deve voltar ao comando do Encontro quando voltar de férias.