Goleiro da seleção brasileira, Weverton passa o Natal no AC com a família e amigos

DECK SUSHI&LOUNGE

Empresários Marcelo Manchini e Paulo Felício a todo vapor na ampliação do espaço do Deck Sushi e Lounge, que em 2022 voltará a reunir os melhores DJs para animar as trupes em uma baladinha, show de bola. Aguardem!!!!

VIVAS

Ontem, o dia foi de muitos vivas, felicitações mil à Paulo Felício pelo seu aniversário. Felicidades! ÔMICRON

A mais recente cepa do coronavírus, a ômicron voltou a colocar o mundo em pânico e, consequentemente, fazendo as pessoas alterarem seus programas, festas, encontros, viagens deste final de ano. Que tristeza!

MISTER ACRE UNIVERSO 2022

Por aclamação, o poliglota Thiago Barros é a beleza masculina que irá representar o Estado no Mister Universo 2022.

#Sua apresentação, aconteceu na tarde da terça, 21, nos domínios da loja Iris Tavares, e foi bastante prestigiada pela imprensa. Sucesso ao belo jovem. Pelas lentes de Victor Machado, confiram alguns flashes. É HOJE

Nosso acreano Gustavo Matias está na final do The Voice Brasil. Por votação pública, o vocalista do Grupo Garotos do Sótão, que também é do Conservatório Musical do Juruá, ganhou 83 pontos contra 37 do concorrente. Hoje, saberemos quem é a nova voz da 10ª edição do The Voice Brasil. E, claro, todos na torcida por Gustavo Matias.

CONFRA O BOTICÁRIO

Grupo Banho de Cheiro capitaneado pelo empresário Rafael Figueiredo reuniu na noite desta quarta, no Atelier das Gostosuras, seu time de relações públicas para a confraternização da franquia em nosso Estado da marca O Boticário. A tertúlia foi tudo de bom! Confiram quem esteve por lá.

BODAS DE ZIRCÃO

Feliz aniversário de casamento aos meus queridos amigos Siberman e Mariane Holanda pelos 21 anos que disseram sim para o matrimônio que, até hoje é sinônimo de companheirismo e amor entre eles! Que venham muiiiitos mais anos de bênçãos, amor e união, fruto do que construíram e constroem até hoje. Parabéns! NA TERRINHA

Nosso acreano e goleiro da seleção brasileira, Weverton Pereira, que passa o Natal na terrinha com a família, na tarde da quarta, reuniu os amigos, atletas, técnicos do início de sua carreira para uma confra cheia de emoções e homenagens. Na foto, o grande goleiro com seu amigo pessoal e que foi seu técnico, delegado aposentado Ilimani Soares e Deusdete Nogueira, que foi presidente do Juventus, quando Weverton defendeu a camisa do time.

PARABÉNS

Belo click com votos de felicidades ao patriarca, jornalista e imortal Silvio Martinello, que completou 74 anos na quarta, 22. Na foto, Silvio com as lindas filhas Paula e Maíra Martinello. É BIG

Vivas, vivas à blogueira Camila Rodrigues, aniversariante da terça, 21, que comemorou a data ao lado da família. Felicidades, sempre lindona!

Advogado Marcelo Chaves Vieira e a empresária Olívia Augusto comemoraram 9 anos de casados ontem. O casal brindou a feliz união em jantar festivo com a família regado a muiiitas borbulhas. Felicidades sempre! AGENDEM ESTA DATA

Niver de 27 anos do restaurante Point do Pato vai movimentar nosso hight society. Agendem esta data, 05 de FEVEREIRO!