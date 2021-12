Governo suspende venda de 24 marcas de azeite de oliva; veja lista

O azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado.

Lista de marcas irregulares suspensas no mercado em 2021, segundo o Ministério da Agricultura :

O dono da Valle Viejo, Robson de Freitas, disse ao g1 que as garrafas de azeite apreendidas com o nome da sua marca não foram fabricadas pela sua empresa e que, na verdade, tratam-se de uma falsificação do seu produto.