Gusttavo Lima e “Cabaré” disputam o cachê mais caro de 2022 e valores chegam a R$ 1 milhão

Foi dada a largada para a corrida dos shows em 2022! O ano ainda nem acabou, mas os contratantes já estão com altas expectativas para preencherem a agenda dos sertanejos, que já está pra lá de movimentada. Enquanto Gusttavo Lima vendeu todos os seus shows a um fundo de investimentos milionário, “Cabaré” chega com tudo com Leonardo e Bruno e Marrone e os “Amigos” se despedem oficialmente do projeto nos palcos.

É inegável que o nome de 2022 nos palcos será Gusttavo Lima. O marido de Andressa Suita está no melhor momento de sua carreira e os números não deixam mentir: o cachê dos seus shows varia entre R$ 700 mil a até R$ 1,2 milhões, o que dá a ele o título de cantor mais poderoso da atualidade.

Apesar disso, o Movimento Country teve acesso aos bastidores de outros 2 grandes shows que prometem movimentar o ano que vem: “Cabaré” e “Amigos”, que são movidos pelos opostos, já que enquanto um está nascendo o outro terminando. Segundo informações que correm entre os contratantes, os dois se juntam a Gusttavo Lima nos maiores cachês para 2022.

O “Cabaré” de Leonardo e Bruno e Marrone está com previsões de cachê de cerca de R$ 500 mil por apresentação, enquanto os “Amigos”, que conta com Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano e Chitãozinho e Xororó vai além: as datas podem variar de R$ 500 mil a R$ 800 mil.

Vale ressaltar que há apenas 4 shows dos “Amigos” em 2022, que estavam previstos para terem acontecido em 2020, mas a pandemia forçou a equipe a adiá-los. Essa será a despedida dos sertanejos, que estão unidos com o projeto desde quando Leandro, irmão de Leonardo, ainda era vivo.

Turnê “Cabaré” terá investimento de R$ 5 milhões

Após o anuncio oficial feito no programa Fantástico da TV Globo, por Bruno e Marrone e Leonardo, a busca sobre a agenda de shows do “Cabaré” explodiu nas internet e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Depois que Leonardo rompeu com Eduardo Costa, em meio a diversas polêmicas, o “Cabaré” ganhou participações especiais nas lives sertanejas, como Gusttavo Lima e Marília Mendonça, mas o anuncio da nova formação foi feita só agora, com Bruno e Marrone.

Juntos, Leonardo e Bruno e Marrone fizeram a última live “Cabaré” com outros convidados, e o sucesso da transmissão em uma época em que o público não estava mais a fim de lives deu um norte do que será a turnê entre os sertanejos em 2022. Vale ressaltar que já tem ingressos sendo vendidos a R$ 8 mil.

O Movimento Country obteve com exclusividade os números aproximados que serão investidos na produção do novo DVD, que além de Bruno e Marrone contará também com a participação de outros convidados que serão confirmados nos próximos meses. Segundo fontes próximas contaram à nossa equipe, Leonardo e Bruno e Marrone pretendem investir em torno de R$ 5 milhões na produção do espetáculo.

Para isso, uma mega estrutura está sendo planejada e pensando nos mínimos detalhes dos artistas e público, desde figurino, telões, dançarinas e até o conforto dos fãs na plateia. Além do DVD, haverá a realização de um cruzeiro marítimo que contará com a participação de Maiara e Maraisa e da banda Raça Negra. Leonardo e Bruno e Marrone já confirmaram mais de 88 shows em 2022 e a turnê Cabaré já é uma das mais disputadas pelos contratantes para o próximo ano.