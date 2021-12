Militar do Exército mata a mãe e esfaqueia o irmão dentro de casa

Maria do Carmo Brasil Nolasco, de 72 anos, foi assassinada na noite desta terça-feira (7) pelo próprio filho, Edilson Donato Nolasco, de 51 anos, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande (MS). O autor também esfaqueou o irmão, Enilson Donato Nolasco, de 45 anos, que foi levado em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros Militar para atendimento médico na Santa Casa.

Militar do Exército aposentado, Edilson esfaqueou a mãe na sala da casa onde ela vivia. De acordo com o boletim de ocorrência, Maria do Carmo foi encontrada deitada em posição de lado sem sinais vitais, toda ensanguentada, sendo vítima de feminicídio com lesões causadas por arma branca no pescoço e peito.