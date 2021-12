Moisés Diniz: ‘Após Justiça inocentar envolvidos no G7, todos correram aos pés de Tião Viana’

Políticos com mandatos (detentores de cargos no governo), ficaram quase todos calados, achando que Tião Viana estava defendendo o indefensável.

No artigo, ele traça paralelo com a Operação Ptolomeu – esta, deflagrada recentemente – e não deixa de celebrar Tião Viana, com quem afirma manter relação cordial.

"Políticos com mandatos (detentores de cargos no governo), ficaram quase todos calados, achando que Tião Viana estava defendendo o indefensável", diz em um artigo publicado na manhã desta quinta-feira (30).

O secretário adjunto de Educação, e líder do Solidariedade no Acre, Moisés Diniz, continua tecendo sua opinião à respeito de Gladson Cameli e os últimos acontecimentos envolvendo o Palácio Rio Branco.

