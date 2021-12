NBA: Em partida controlada, Bucks vencem Knicks com facilidade

Além de Middleton, destaque também para Giannis Antetokounmpo, com triple-double de 20 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Bobby Portis conseguiu um double-double, com 19 pontos e 10 rebotes.

Para os Knicks, boa atuação do calouro Quentin Grimes, que com sete bolas de três estabeleceu um novo recorde para um rookie na franquia de Nova York, terminando como cestinha da equipe com 27 pontos. A equipe, que não teve R.J. Barrett e Obi Toppin (ambos no protocolo de saúde e segurança da liga), saiu atrás no placar e não foi capaz de tomar a liderança em momento algum.

Julius Randle (8 pontos) e Evan Fournier (6 pontos) tiveram atuações apagadas. Derrick Rose e Kevin Knox tiveram 18 pontos cada.

O JOGO

No início do primeiro quarto, os Knicks começaram o jogo com seis arremessos errados em sequência e os Bucks aproveitaram, abrindo 7 a 0 no placar. Com o ataque pouco inspirado e com baixo aproveitamento das bolas de três pontos (1/10), os mandantes dependeram de jogadas individuais do veterano Derrick Rose para se manter no jogo. Do outro lado, Middleton pegou ritmo e terminou o quarto com 9 pontos, liderando os Bucks a um placar de 26 a 16.

No segundo quarto, os bancários de Nova York entraram bem. Kevin Knox II e Immanuel Quickley combinaram para 10 pontos e a vantagem de Milwaukee caiu para 31 a 26. Após um timeout pedido por Mike Budenholzer, os Bucks voltaram com tudo e, com boas sequências de Middleton e Bobby Portis, abriram 21 pontos no placar (maior liderança no jogo). No final do período, Grimes e Rose aproveitaram uma sequência fraca dos Bucks e reduziram a vantagem, 61 a 48 para os visitantes.

Na volta do intervalo, os Bucks começaram quentes do perímetro e abriram 71 a 58. O rookie Grimes apareceu novamente e com uma sequência de três bolas de três, colocou os Knicks novamente no jogo.

No último quarto, as jogadas individuais dos Knicks pararam de surtir efeito e as bolas de três não foram eficientes. Sem muita dificuldade, os Bucks controlaram a partida e encaminharam uma vitória tranquila por 112 a 97.

O Milwaukee Bucks enfrenta agora o Boston Celtics na segunda-feira (13), no TD Garden. Já os Knicks encaram o Golden State Warriors na terça-feira (14), em casa.