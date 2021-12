Noiva de MC Gui sobre o que ele fez com Aline: “Vi e não gostei“

“Eu vi todas as cenas [do MC Gui com a Aline Mineiro]. Não gostei e não aceito, mas, eu não posso afirmar o que rolou, até que ele me esclareça o que realmente aconteceu. Só depois de conversar com ele é que conseguirei tirar as minhas próprias conclusões”, disse a bailarina do Faustão à coluna LeoDias.

Beatriz conta que ela e o noivo conversaram muito sobre a carência e as saudades que o confinamento poderiam provocar. A dançarina do Faustão, no entanto, revelou que em momento algum eles combinaram que seriam permitidas aproximações e brincadeiras excessivas: “Nenhum de nós dois aceitaria uma aproximação com outra pessoa, de maneira excessiva. Sempre deixei claro, que em uma situação de confinamento, entenderia o carinho e o afeto, no sentido da amizade. O Guilherme está longe de mim e de nossos familiares e sei que isso seria essencial para o bem estar e estabilidade emocional dele”.Ao contrário de MC Mirella, que resolveu se divorciar de Dynho Alves devido às carícias entre o dançarino e Sthe Matos , Bia Michelle conta que não consegue tomar qualquer partido antes de reencontrar o noivo. “Ainda não posso tomar partido de todas as decisões sobre o nosso relacionamento e não posso seguir minha vida até que tenhamos uma conversa aqui fora. Não quero tomar partido, pois ele ainda está lá dentro e não tem noção de como está a nossa situação aqui fora, não tem conhecimento do que estou sentindo sobre tudo isso!”, finalizou.