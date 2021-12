O enorme avião A380 arremete a instantes do pouso em Guarulhos, assista ao momento

Uma chamativa cena do enorme Airbus A380, o maior avião de transporte de passageiros do mundo, foi registrada por câmeras nesta segunda-feira, 13 de dezembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, conforme você assiste logo abaixo nesta matéria.

O bonito momento foi captado quando o grande jato de dois andares da companhia árabe Emirates estava a poucos instantes de tocar a pista 09R do GRU Airport, chegando no voo EK-261 proveniente de Dubai, nos Emirados Árabes.

Os pilotos aproximavam o jato registrado sob a matrícula A6-EVL após quase 15 horas desde a partida, porém, devido à incidência de vento de cauda, em prol da segurança eles decidiram pela arremetida, ou seja, pela desistência do pouso para uma nova tentativa posterior em melhores condições.

A informação sobre o vento de cauda como causa da arremetida vem do próprio vídeo, que apresenta o áudio das comunicações na frequência de controle de tráfego aéreo, permitindo ouvir o piloto informando “Go-around due tail wind”.

Após a desistência do pouso, ocorrida às 17h19, uma nova aproximação, agora pelo sentido contrário, portanto, com vento de proa, terminou com o pouso concluído às 17h34.

A quem não tem muita familiaridade com aviação, pousos e decolagens são preferivelmente feitos na direção contrária ao vento (com vento de proa), pois isso resulta em menor distância de pista necessária. Com o A380 se aproximando com vento de cauda, ele percorreria maior distância em seu pouso, levando os pilotos a optarem pela arremetida.

Acompanhe a seguir, nos vídeos dos canais “Golf Oscar Romeo” e “SBGR Live”, o bonito momento do enorme avião voltando a ganhar altura após estar a poucos instantes de tocar suas rodas na pista de Guarulhos: