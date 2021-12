Real Madrid x Inter de Milão: onde assistir, horário e escalações

Jogando em casa, o Real quer manter a liderança para definir os confrontos das próximas fases em casa. A equipe merengue somou três vitórias consecutivas na competição e chega embalada também por conta dos bons resultados no Campeonato Espanhol, que também ocupam a 1ª colocação.

Quem também vem de três vitórias seguidas é a Inter. Depois de um início preocupante e de uma eliminação vexatória na última temporada, a equipe italiana se reestabeleceu na competição. Com 10 pontos, o time de Milão somou 10 pontos, 2 a menos que o clube merengue. Se vencer, assume a ponta da chave.

No último confronto entre as duas equipes, ainda na 1ª rodada, vitória do Real Madrid com gol do brasileiro Rodrygo no fim da partida.

Veja mais detalhes da partida.

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Vinicius, Jovic, Asensio. Técnico: Carlo Ancelotti.

Inter de Milão: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Sensi, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez. Técnico: Simone Inzaghi.

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: Terça-feira (07/12/2021)

Horário: 17h

Transmissão: TNT e HBO Max (streaming)